Riassunto: Un libro di Esri apre nuove prospettive con storie meno note di persone che utilizzano la tecnologia GIS per cambiare il mondo

The Geography of Hope parla di ottimisti che tracciano le mappe del mondo per un futuro migliore, dalla lotta in prima linea alle malattie alla modernizzazione dell’intelligence nazionale

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, il leader globale nella location intelligence, oggi ha annunciato la pubblicazione, il mese prossimo, di The Geography of Hope: Real-Life Stories of Optimists Mapping a Better World (La geografia della speranza: storie vere di ottimisti che tracciano le mappe di un mondo migliore), a cura di David Yarnold, premio Pulitzer, redattore ed ex amministratore delegato della National Audubon Society.





The Geography of Hope presenta ai lettori le figure di persone straordinarie che stanno cambiando il mondo grazie alla tecnologia del sistema informativo geografico (GIS). Nove storie di attualità, tra cui una coppia padre-figlia che lotta per elezioni eque, individui che stanno proteggendo la democrazia nell’Europa dell’Est e persone che rimuovono esplosivi mortali dopo la fine dei conflitti in ogni parte del mondo.

