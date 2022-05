Riassunto: Un innovativo software IA per il rilevamento di patologie del pancreas: riuscita la prima applicazione “first-in-human”

ACHENMUEHLE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Le malattie pancreatiche possono avere conseguenze gravi per i pazienti ed è difficile diagnosticarle. Un rilevamento tempestivo è cruciale affinché il paziente abbia probabilità di sopravvivere. Oggigiorno in Europa oltre il 90% dei pazienti sofferenti di tumore al pancreas muore entro i primi cinque anni dalla diagnosi. Medi-Globe Group, un’azienda internazionale leader nel settore medico-tecnico, svilupperà, in cooperazione con la struttura francese Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) di Strasburgo, il primo software al mondo basato sull’intelligenza artificiale (IA) per il rilevamento delle patologie del pancreas tramite esami ecografici per via endoscopica.





