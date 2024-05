Riassunto: Un grande successo in Europa: TXOne Networks inserita nell’elenco Siemens relativo a WinCC

La soluzione per la sicurezza degli endpoint Stellar ora figura tra i prodotti ausiliari compatibili

EINDHOVEN, Paesi Bassi e TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–TXOne Networks, uno dei pionieri della sicurezza dei sistemi cyber-fisici (CPS, Cyber-Physical System), è stata riconosciuta ufficialmente da Siemens come impresa che ha creato un prodotto ausiliario compatibile per WinCC. La famosa soluzione sviluappata da TXOne Networks per la sicurezza degli endpoint, Stellar, ora figura nell’elenco dei prodotti compatibili ed è facilmente accessibile attraverso lo strumento di compatibilità Siemens.





Christophe Strauven, Vicepresidente vendite per l’Europa presso TXOne Networks, ha così espresso la sua soddisfazione: “Si tratta di un risultato significativo per TXOne in Europa, che sottolinea l’impegno della nostra affiliata europea e del suo personale a mantenere un coinvolgimento diretto con i leader nel settore.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media in tutto il mondo:



Lynette Lee



Lynette_lee@txone.com