Riassunto: Un debutto mondiale: 100% dello sviluppo di un veicolo realizzato in realtà virtuale

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–ESI Group (Paris:ESI), un attore globale nella prototipazione virtuale per le industrie, partecipa al successo della fase di sviluppo del modello Nivus prodotto da Volkswagen do Brazil al 100% in modalità digitale e virtuale – un debutto mondiale. Il processo, iniziato prima della pandemia, è stato completato durante il periodo del COVID-19, applicando tutte le misure sanitarie. Grazie alle tecnologie di prototipazione virtuale/sviluppo digitale (un cambiamento nello sviluppo dei prodotti), i tempi di realizzazione si sono accorciati di circa 10 mesi, con un risparmio di milioni di euro in costi di produzione di prototipi. È l’inizio di un nuovo approccio nel settore?

