Riassunto: Un avatar basato sull’IA sviluppato da Lenovo, DeepBrain AI e dalla Fondazione Scott-Morgan crea nuove possibilità di comunicazione per persone con gravi disabilità

Rivelato al CES 2024, l’iperrealistico avatar preserva la voce e la personalità di una donna di 24 anni affetta da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) per consentire una connessione e comunicazioni senza precedenti, completato da funzioni IA integrate nel dispositivo, personali, sviluppate da Lenovo per ottimizzare la previsione del testo e gli elementi in uscita





LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Al CES 2024 il leader tecnologico mondiale Lenovo, la Fondazione Scott-Morgan, un’organizzazione non profit per lo sviluppo della tecnologia assistiva e DeepBrain AI, società innovativa nel settore della visualizzazione generata dall’IA, hanno rivelato un avatar IA iperrealistico pensato per preservare la voce, la personalità e gli atteggiamenti fisici di una persona colpita da una malattia degenerativa. L’innovativo avatar, creato tramite la tecnologia IA di DeepBrain AI e sotto la direzione di Lenovo, apre nuovi percorsi per l’applicazione dell’IA generativa ai problemi di accessibilità e contribuisce a portare avanti la vision di Lenovo: IA per tutti .

