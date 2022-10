Riassunto: Umbro accede al Web3 con “The Nation’s Collection by Umbro”.

Umbro lancia gli oggetti da collezione digitali acquistabili sulla nuova piattaforma di mercato Web3 Dnizn.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–In collaborazione con la società di tecnologia per il coinvolgimento dei consumatori e dei fan Equitbl, Umbro accede al Web3 con il lancio dei primi pezzi da collezione digitali di questo marchio sportivo globale.

L’esperienza Web3 supporta il recente lancio di “The Nations’ Collection by Umbro”, per il quale il team di designer ha scavato a fondo negli archivi remixando i dieci kit internazionali più emblematici di Umbro e creando una fusione unica di calcio, articoli per fan e tessuto.

Isolando e reinventando i colori, i motivi e gli elementi geometrici iconici dei beniamini dei tifosi, il team Umbro ha creato collezioni autonome per l’Inghilterra e il Brasile, progettando anche maglie fusion ispirate ai classici dei cataloghi di Francia, Germania, Messico, Spagna e Stati Uniti.

