Riassunto: Ultivue e ngTMA® annunciano un accordo di collaborazione per fornire analisi multiplex e spaziale per la ricerca clinica

CAMBRIDGE, Mass. e BERNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Ultivue, Inc., un leader del settore dei saggi multiplexing e delle soluzioni analitiche per gli studi di biomarcatori dei tessuti, e la piattaforma Translational Research Unit (TRU) dell’Università di Berna, che sviluppa nuovi flussi di lavoro per la costruzione di microarray tissutali (ngTMA®), annunciano un accordo collaborativo per promuovere saggi di immunofluorescenza multiplex (mIF) e l’utilizzo di TMA di prossima generazione per avviare l’analisi spaziale nella ricerca scientifica e migliorare la qualità di TMA integrati nella ricerca clinica e translazionale.

Ultivue sviluppa soluzioni uniche per l’utilizzo in applicazioni mIF, di imaging e fenomica spaziale.

