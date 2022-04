Riassunto: Ultivue annuncia una collaborazione con Paige per la commercializzazione e lo sviluppo congiunti di soluzioni di imaging con biomarcatori basate sull’IA per la medicina di precisione

CAMBRIDGE, Mass., e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Ultivue, leader negli strumenti di multiplazione e nelle soluzioni innovative per l’analisi delle immagini applicate agli studi sui biomarcatori tissutali, e Paige, leader globale nel software diagnostico basato sull’IA per la patologia, oggi annunciano un partenariato per lo sviluppo e la commercializzazione congiunti di capacità di multiplazione spaziale per l’immunofenotipizzazione basate sull’IA, destinate ai clienti del comparto farmaceutico e della ricerca.

Inizialmente questa collaborazione si concentrerà sullo sviluppo dell’IA per consentire una migliore comprensione del microambiente tumorale e per supportare l’interpretazione dei nuovi pannelli di biomarcatori immuno-oncologici di Ultivue basati sull’immunofluorescenza multiplex (mIF).

Il portafoglio di Paige comprende Paige Platform, una completa soluzione di imaging formata da FullFocus™, uno strumento intuitivo e reattivo di visualizzazione delle radiografie patologiche, approvato dalla FDA e con marcatura CE, a supporto della diagnosi primaria, e una soluzione di gestione dati per la memorizzazione di queste immagini.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

