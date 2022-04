Riassunto: Ultivue annuncia la nuova leadership del team dell’innovazione

CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Ultivue è entusiasta di annunciare l’aggiunta del Professor Je Hyuk Lee nel ruolo di Direttore di Ricerca e Innovazione, mentre l’azienda rafforza la sua crescente esperienza nella biologia spaziale.

Je Lee è un medico/dottore molto pubblicato con più di 25 anni di esperienza scientifica. Recentemente ha condotto un gruppo di ricerca di grande successo presso Cold Spring Harbor Laboratories (CSHL) incentrato sui metodi innovativi di imaging e sequenziamento molecolare per il tracciamento di geni, molecole e cellule al fine di comprendere come nascono e si sviluppano le cellule tumorali. Prima di aver ottenuto la cattedra al CSHL, Je è stato scienziato presso il Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering di Boston e ha passato molti anni come ricercatore post-dottorato guidato dal Prof. George Church della Harvard Medical School, Boston, dove i suoi lavori ampiamente citati sulla generazione e il sequenziamento in situ di intere librerie di trascrittomi è stato seminale per come consideriamo oggi le tecniche altamente multiplexate e risolte spazialmente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ultivue

Jacques Corriveau



Presidente e CEO



Jacques.corriveau@ultivue.com