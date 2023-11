Riassunto: UL Solutions deposita pubblicamente la dichiarazione di registrazione per una proposta di offerta pubblica iniziale

NORTHBROOK, Ill.–(BUSINESS WIRE)–UL Solutions Inc. (“UL Solutions”) oggi ha annunciato di aver depositato pubblicamente sul Modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) statunitense una dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale delle sue azioni ordinarie di Classe A.





Il numero di azioni che verrà offerto e la gamma di prezzo per l’offerta proposta sono ancora da definirsi. La proposta di offerta è soggetta alle condizioni del mercato e di altro tipo, mentre non è possibile garantire il completamento o la tempistica dell’offerta, nonché le dimensioni o i termini effettivi dell’offerta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:

Kathy Fieweger



Senior Vice President – Comunicazioni



Kathy.Fieweger@ul.com

312-852-5156