Manhattan Active Supply Chain Planning: la soluzione che ridefinisce la pianificazione della supply chain nell’era moderna

Il leader del settore realizza la propria vision di unificare la pianificazione e l’esecuzione della supply chain grazie a una collaborazione bidirezionale

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Manhattan Associates (NASDAQ: MANH) annuncia l’arrivo di Manhattan Active® Supply Chain Planning (SCP), la prima piattaforma di pianificazione aziendale unificata del settore che consente la collaborazione bidirezionale tra i sistemi di progettazione ed esecuzione della supply chain. Questa soluzione innovativa consente ai professionisti di valutare tutti i fattori operativi in tempo reale e di allineare tutti i sistemi, le scorte e le risorse verso un obiettivo aziendale comune, come la riduzione del costo complessivo o l’aumento della velocità di commercializzazione.

Nella pianificazione tradizionale della supply chain, le operazioni di stoccaggio, manodopera, trasporto e magazzino vengono pianificate e ottimizzate singolarmente. Questo approccio produce strategie frammentate, spesso in conflitto tra loro e prive di feedback da parte del team esecutivo.

Manhattan Active Supply Chain Planning è la prima e unica soluzione integrata con l’esecuzione della supply chain per eliminare i silos sistemici e operativi, sbloccando l’ottimizzazione su tutto il livello aziendale per l’intero assortimento di scorte e tutte le risorse necessarie per farlo fluire attraverso la supply chain. Dallo stock e dalla manodopera alla distribuzione e al trasporto, tutti gli elementi sono sincronizzati e armonizzati in tempo reale, senza soluzione di continuità all’interno di un unico piano.

“La capacità di coordinarsi con soluzioni come OMS, WMS e TMS cambia le carte in tavola. Ora la pianificazione dello stock, della manodopera e dei trasporti può essere considerata insieme per garantire un risultato ottimale a vantaggio dell’intera organizzazione”, ha dichiarato Scott Fenwick, senior director of Product Management di Manhattan Associates. “La soluzione valuta simultaneamente tutti questi fattori per ottimizzare le operazioni e offrire esperienze eccezionali al costo più basso.”

Manhattan Active Supply Chain Planning sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per combinare data source esterni con modelli interni e produrre previsioni della domanda più accurate e attuabili. Questa soluzione innovativa è in grado di assorbire ed elaborare rapidamente grandi quantità di dati provenienti da fonti esterne, come l’attività degli influencer, i data source specifici del settore e i dati localizzati, tutti elementi che possono influenzare e modellare la domanda.

Manhattan Active Supply Chain Planning completa la visione dell’azienda di un ecosistema commerciale della supply chain veramente unificato. L’azienda è in grado di fornire questa soluzione completamente unificata grazie all’architettura della sua piattaforma tecnologica: tutte le soluzioni Manhattan Active sono applicazioni API cloud-native a microservizi, progettate per essere estendibili e in continua evoluzione, con aggiornamenti regolari ogni 90 giorni. Costruito sulla collaudata Manhattan Active Platform, Manhattan Active SCP è la soluzione di pianificazione della supply chain più moderna, scalabile e adattabile del mercato.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l’esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all’avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.it e le pagine Twitter, LinkedIn Facebook e Manhattan Associates Italia.

Contacts

Contatti Stampa:



Manhattan Associates

Caroline Butel



Tel: +33 (1) 71 91 95 00



cbutel@manh.com

TEAM LEWIS

Tommaso Orsenigo/Sofia Leoni



Tel: +39 02 36531375



manhattanItaly@teamlewis.com