Riassunto: UL Solutions annuncia la presentazione confidenziale della bozza di dichiarazione di registrazione riguardante un’offerta pubblica iniziale proposta

NORTHBROOK, Ill.–(BUSINESS WIRE)–UL Solutions Inc. (l’“Emittente”) oggi ha annunciato di avere presentato in via confidenziale una bozza di dichiarazione di registrazione sul modulo Form S-1 alla Securities and Exchange Commission (la “SEC”) riguardante una’offerta secondaria proposta da UL Standards & Engagement – l’organizzazione non profit che attualmente è l’unico azionista dell’Emittente – di azioni ordinarie di Classe A dell’Emittente. Quest’ultima non si aspetta di ricevere alcun provento dall’offerta proposta.





L’offerta proposta costituirebbe l’offerta pubblica iniziale dell’Emittente. Il numero di azioni offerte e la gamma di prezzi relativa all’offerta proposta non sono stati ancora determinati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

