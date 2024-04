Riassunto: Uber Polonia incrementa la sicurezza e la velocità di verifica degli autisti con le soluzioni Regula

Uber Polonia ha scelto di implementare i lettori di documenti Regula per stabilire un processo di verifica dell’identità solido e affidabile per gli autisti di tutto il Paese. Con questo dispositivo compatto ma potente, Uber è riuscita non solo ad autenticare correttamente i conducenti e i loro documenti d’identità, ma anche ad aumentare di tre volte la velocità di verifica. Ciò contribuisce in modo significativo alla sicurezza della piattaforma che mette in contatto passeggeri e gli autisti nel modo più comodo e innovativo.









RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–I lettori di documenti Regula 70X9 sono stati spediti ai tre centri di verifica Uber di Varsavia, Cracovia e Poznan, centri dedicati, dove gli autisti presentano le patenti e i documenti d’identità per una verifica approfondita.

Kristina – ks@regulaforensics.com