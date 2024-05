Riassunto: HEINEKEN collabora con Blue Yonder per migliorare la pianificazione della domanda

Il produttore di birra globale collabora con Blue Yonder per supportare la realizzare la roadmap strategica verso un’esperienza cliente e una sostenibilità migliori

AMSTERDAM e SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–HEINEKEN, il produttore di birra più internazionale al mondo, conferma Blue Yonder come fornitore di fiducia per trasformare ulteriormente la sua capacità di pianificazione della supply chain. L’azienda globale adotterà Blue Yonder Cognitive Demand Planning, una soluzione SaaS basta sui microservizi di prossima generazione e cloud-native che si avvale dell’intelligenza artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico (ML – Machine Learning) per migliorare la precisione delle previsioni e ridurre il margine di errore prendendo in considerazione variabili dinamiche esterne e interne.





Da diversi anni HEINEKEN implementa le soluzioni Blue Yonder, ottenendo valore per la propria attività, e sfrutta la possibilità di migliorare la precisione delle previsioni, grazie alle funzionalità garantite dal Machine Learning.

