Riassunto: Type One Energy Group, impresa operante nel campo della fusione sostenuta mediante stellarator, raccoglie 29 milioni di dollari con un primo finanziamento e nomina Christofer Mowry Amministratore delegato

Type One Energy Group, Inc. ottiene un finanziamento di 29 milioni di dollari e nomina un nuovo Ceo

MADISON, Wisconsin–(BUSINESS WIRE)–Type One Energy oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 29 milioni di dollari sottoscritto in eccesso. Questa operazione lancia il suo ambizioso programma FusionDirect, efficiente in termini di capitalizzazione e appoggiato da molti partner, volto a commercializzare la sua tecnologia di fusione sostenuta mediante stellarator.





Le fondamenta tecniche di Type One Energy costituiscono un potente trampolino di lancio per realizzare la sua mission. Fondata da molti dei massimi esperti mondiali di stellarator, Type One Energy offre anche un’intensa esperienza da parte di istituti rinomati nella scienza della fusione – la University of Wisconsin-Madison negli Stati Uniti, l’Istituto Max Planck per la fisica del plasma in Germania e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) per i programmi svolti sulla tecnologia avanzata dei magneti.

