Riassunto: Turkcell digitalizza i servizi voce con la soluzione IMS nativa del cloud di Mavenir

Supporto per VoLTE e VoNR su una rete core IMS comune

ISTANBUL–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha implementato con successo uno dei maggiori sistemi IMS completamente nativi del cloud in Europa, Medio Oriente e Africa. L’implementazione di Turkcell in Turchia evolve i servizi vocali per l’era 5G con il sistema IMS nativo del cloud di Mavenir, dopo la riuscita migrazione di tutto il traffico di chiamate vocali da 11 milioni di clienti abilitati ai servizi VoLTE.

