Riassunto: TuneTaxi lancia una piattaforma di musica di produzione basata sull’IA per creativi

HILVERSUM, Paesi Bassi e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--TuneTaxi ha lanciato la sua piattaforma di musica di produzione basata sull'IA, offrendo ai creativi un modo facile di creare e accedere a musica royalty-free per video, podcast, applicazioni ed esperienze digitali.

Ideata per creativi, TuneTaxi è incentrata sulla musica di produzione, ossia brani progettati per valorizzare i contenuti senza distrarre dagli stessi, eliminando i soliti ostacoli come la complessità delle licenze, offrendo tracce pronte per l'uso, disponibili per l'utilizzo commerciale.

“ TuneTaxi rende la musica di produzione semplice da utilizzare”, ha dichiarato il team di TuneTaxi. “ I creativi non dovrebbero affrontare complicate pratiche di licenza o passare ore a cercare le tracce giuste. Ogni brano è royalty-free, e questo consente ai creatori di concentrarsi sullo storytelling e il coinvolgimento”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per la stampa: press@tunetaxi.com