Riassunto: Tulip Innovation lancia un nuovo programma di licenze basato sulle tecnologie di LG Energy Solution e Panasonic relative alle batterie agli ioni di litio

I produttori di batterie dispongono adesso di un modo efficiente e flessibile di accedere ai diritti nel quadro dell’ampio portafoglio di oltre 5000 brevetti che comprende IP fondamentali di due pionieri dell’industria.

BUDAPEST, Ungheria–(BUSINESS WIRE)–Tulip Innovation Kft. ha annunciato oggi il lancio di un nuovo programma di licenze che riunisce brevetti relativi alla tecnologia con batterie agli ioni di litio di LG Energy Solution, Ltd. (LG Energy Solution) e Panasonic Energy Co., Ltd. (Panasonic Energy). Il nuovo programma di licenze si basa su un portafoglio combinato di oltre 5000 brevetti LG Energy Solution e Panasonic Energy di oltre 1500 famiglie di brevetti ed è disponibile a tutti i produttori di batterie a livello globale.





