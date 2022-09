Riassunto: Tula Technology riceve il PACEpilot Award da Automotive News

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Automotive News ha premiato il Dynamic Motor Drive™ di Tula Technology come PACEpilot, riconoscendo il Dynamic Motor Drive come un’innovazione all’avanguardia pronta per essere implementata nell’industria automobilistica.





Dynamic Motor Drive™ (DMD) è una tecnologia di controllo software avanzata che migliora l’efficienza dei veicoli elettrici facendo funzionare il motore a intermittenza in condizioni di efficienza ottimale. La tecnologia è adatta ai veicoli elettrici già in produzione ed è particolarmente efficace per i veicoli che non utilizzano magneti di terre rare, costosi e problematici per l’ambiente. La strategia di controllo DMD è in genere in grado di ottenere incrementi di efficienza del 2-3% sui motori che non utilizzano magneti di terre rare.

