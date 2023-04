Riassunto: Tula Technology rende realtà i veicoli elettrici senza terre rare

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Nel 2021 Tula Technology, Inc. ha lanciato l’allarme in merito alla dipendenza del settore dalle terre rare utilizzate nella fabbricazione di magneti essenziali per la produzione di veicoli elettrici tradizionali. Tali materie prime, impiegate nella produzione di motori e magneti, causano danni ambientali di ampia portata; inoltre l’approvvigionamento di tali materiali è soggetto a squilibri tra offerta e domanda, problemi di gestione della filiera e un incremento delle pressioni sui costi. Il settore dei veicoli elettrici riconosce ora i rischi legati al fare affidamento sulle terre rare e i rappresentanti del settore chiedono una riduzione del livello di dipendenza da questi magneti.





“ Siamo lieti dell’ampio allineamento del settore in merito a questo tema importante sui cui riflettiamo da vari anni”, ha dichiarato R. Scott Bailey, presidente e amministratore delegato di Tula.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media: Financial Profiles

Tricia Ross



TRoss@finprofiles.com

310-622-8226