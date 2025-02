Riassunto: Tula Technology prosegue nella commercializzazione del suo Dynamic Motor Drive®

Una presentazione alla IAPS Conference evidenzierà i risultati più recenti

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Tula Technology, Inc., leader nell'efficienza della propulsione e sviluppatore del Dynamic Motor Drive® (DMD), in collaborazione con BorgWarner, presenterà al 13° summit cinese IAPS (International Automobile Propulsion Systems) il 4 e 5 marzo, a Shanghai, gli ultimi risultati in tema di DMD applicati a vetture REEV (Range Extended Electric Vehicle) premium. John Fuerst, il presidente e amministratore delegato di Tula, di recente nomina, parteciperà alla tavola rotonda in programma nel primo giorno della conferenza.

DMD è una tecnologia basata unicamente sul software che migliora l'efficienza della trazione elettrica a bassi carichi con un impulso di coppia vicino all'efficienza di picco.

