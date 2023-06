Riassunto: Tula Technology presenterà i vantaggi del Dynamic Motor Drive al congresso internazionale SIA Powertrain 2023

Il DMD® rappresenta un’alternativa alle terre rare e incrementa l’efficienza

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Tula Technology, Inc., leader in ambito di efficienza di propulsione, ha riscontrato che il Dynamic Motor Drive (DMD®) renderà possibile un controllo che consentirà di ridurre i consumi energetici di un massimo del 2 per cento nel Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle (WLTC) rispetto ai controlli convenzionali. Informazioni dettagliate saranno discusse in occasione del congresso internazionale SIA Powertrain 2023 che si terrà domani, 14 giugno, a Parigi.

“ Sono anni ormai che Tula insiste sulla necessità di trovare alternative all’utilizzo delle terre rare nei veicoli elettrici”, ha dichiarato R. Scott Bailey, presidente e amministratore delegato di Tula Technology.

