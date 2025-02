Riassunto: Tula Technology nomina John Fuerst Presidente e Amministratore delegato

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Il Consiglio di amministrazione Tula Technology, Inc., una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per l’efficienza dei sistemi di propulsione, come il software Dynamic Motor Drive® (DMD), ha nominato John Fuerst Presidente e Amministratore delegato con entrata in vigore il 1o marzo. R. Scott Bailey, che ha svolto questi due ruoli sin dal 2011, è stato nominato Direttore esecutivo del Consiglio di amministrazione, in cui sarà responsabile di iniziative chiave del consiglio stesso.

“ Dirigere Tula in questa importante fase rappresenta un’enorme sfida e un’opportunità straordinaria mentre collaboriamo con il settore automotive per integrare sempre di più la nostra tecnologia DMD nei veicoli elettrici che vengono prodotti”, commenta Fuerst.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media: Financial Profiles

Kelly Hull

khull@finprofiles.com

310-622-8252

Investitori: Financial Profiles

Julie Kegley

jkegley@finprofiles.com

310-622-8246