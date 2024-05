Riassunto: TUC.technology a Parigi – Anteprima mondiale della dashboard modulare TUC.tiny a Viva Technology 2024, 22-25 maggio

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Appena un mese dopo l’anteprima mondiale digitale, TUC.tiny è pronto a fare il suo debutto a VivaTech 2024, la più importante fiera del settore tecnologico in Europa. Nella Hall 1, padiglione 41, TUC S.r.l. presenterà per la prima volta al pubblico le sue ultime innovazioni tecnologiche: TUC.tiny®, il concetto di dashboard modulare, e l’offerta TUC.technology, sviluppata per rivoluzionare il settore della mobilità.





TUC.tiny® è la versione compatta della tecnologia industrializzata lanciata lo scorso anno, basata sul brevetto di TUC.technology® e rilasciata in oltre 140 paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la stampa per l’Italia:



Elisa Bonora



els.bonora@gmail.com

+39 339 2538019

Contatti per la stampa estera:



PressMediaLab



pressoffice@pressmedialab.com

+39 345 3398669

press@tuc.technology

+39 392 1513580