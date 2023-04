Riassunto: TSMC illustra nuovi sviluppi tecnologici al Simposio tecnologico 2023

Presenta il debutto di un processo N3P migliorato, un processo N3X incentrato sull’HPC, un processo automobilistico precoce N3AE e aggiornamenti 2nm e un progresso TSMC 3DFabric™

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) oggi ha illustrato i suoi sviluppi tecnologici più recenti al Simposio Tecnologico del Nord America 2023, compreso il progresso in tecnologia 2 nm e nuovi membri della sua famiglia tecnologica 3nm leader del settore, offrendo una gamma di processi ottimizzati per soddisfare diverse esigenze dei clienti, tra cui N3P, un processo 3nm potenziato per migliore energia, prestazioni e densità. N3X, un processo su misura per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e N3AE, che consente l’avvio rapido di applicazioni automobilistiche sulla tecnologia di silicio più avanzata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Portavoce di TSMC:

Wendell Huang



Vicepresidente e CFO



Tel: 886-3-505-5901

Contatti per i media:

Nina Kao



Responsabile delle Pubbliche Relazioni



Tel: 886-3-563-6688 int. 7125036



Cellulare: 886-988-239-163



E-Mail: nina_kao@tsmc.com

Michael Kramer



Pubbliche Relazioni



Tel: 886-3-563-6688 int. 7125031



Cellulare: 886-988-931-352



E-Mail: pdkramer@tsmc.com