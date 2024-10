Riassunto: Trustly elaborerà ogni anno 100 mld di dollari, promuovendo l’aumento del Pay by Bank

Continuano le prestazioni da record degli Open Banking Payments di Trustly

STOCCOLMA e SAN CARLOS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Trustly, il leader globale per gli Open Banking Payments, è sulla buona strada verso l’elaborazione di 100 mld di dollari in Total Payments Value (TPV) nel 2024, evidenziando un cambiamento sostanziale nel settore dei pagamenti, mentre i commercianti di tutto il mondo continuano a esplorare alternative sotto forma di carte. Ad oggi, oltre 112 milioni di consumatori hanno utilizzato i prodotti di Trustly in tutto il mondo, dimostrando l’attrazione delle opzioni Pay by Bank alla cassa.





Si prevede che Trustly, Inc., la divisione delle Americhe di Trustly AB, elabori importi record di TPV nel 2024, rappresentando una crescita del 33% su base annua, portando a 92,5 mld di dollari il suo TPV ad oggi.

