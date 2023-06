Riassunto: Trusted Energy Interoperability Alliance (TEIA) presenterà l’interoperabilità all’Eurelectric Power Summit 2023

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Il principale standard mondiale per l’interoperabilità dei sistemi digitali per il settore energetico, TEIA (Trusted Energy Interoperability Alliance) ha annunciato oggi che presenterà il potere dell’interoperabilità sicura tra i dati energetici e i servizi dei dispositivi IoT al Eurelectric Power Summit 2023 che si terrà a Bruxelles dal 20 al 21 giugno 2023.

Lanciato all’inizio di giugno da E.ON, Intertrust, JERA, e Origin Energy per fornire standard aperti per l’interoperabilità sicura nei sistemi energetici digitali OT/IT multivendor, TEIA mira a radunare il settore energetico e i produttori di software e hardware energetico per fornire sistemi in grado di operare insieme in maniera sicura, con minima integrazione del sistema.

