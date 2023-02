Riassunto: Truphone guiderà una rivoluzione invisibile al Mobile World Congress 2023

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Truphone, il provider di connettività globale all’avanguardia, ha annunciato oggi che presenterà le sue innovazioni leader del settore al prossimo Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023.





Presentando dallo Stand 7B71, Padiglione 7, Truphone rivelerà come sta guidando la ” Invisible Revolution” della connettività cellulare veramente globale e senza soluzione di continuità, svelando prodotti come eSIM Launch Pad, la sua piattaforma di Remote SIM Provisioning e Entitlements Server di livello mondiale che apporta ancora più valore alla sua offerta eSIM per i carrier mobili e i produttori di dispositivi.

Presenteranno inoltre una dimostrazione all’avanguardia di come la loro posizione di leadership sul nuovo SGP abbia cambiato le carte in tavola.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Guy Thornton



Head of Product Marketing



07702 443568



guy.thornton@truphone.com