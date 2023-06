Riassunto: Trolley presenta il primo strumento di pagamento conforme al DAC7, una soluzione end-to-end per la rendicontazione dei guadagni dei mercati online alle autorità fiscali dell’UE

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Trolley, la piattaforma di pagamento per l’economia di internet è lieta di annunciare un’importante espansione del suo prodotto Tax, che ora consente ai mercati online di tutto il mondo di pagare e rendicontare i pagamenti ai venditori europei in piena conformità con i rigorosi obblighi di rendicontazione DAC7 dell’UE.

Per i mercati online con centinaia o migliaia di venditori non dipendenti, la conformità alle normative fiscali globali può essere impegnativa su scala, difficile da eseguire manualmente e può rallentare la crescita del business. Con questa nuova soluzione multi-giurisdizione per i regolamenti DAC7 dell’UE, Trolley automatizza l’intero processo, offrendo un prodotto di conformità DAC7 end-to-end che funziona indipendentemente da quale dei 27 Stati membri dell’UE viene utilizzato per la rendicontazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

