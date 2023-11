Riassunto: Trilliant evidenzierà le strategie di trasformazione digitale e interoperabilità a Enlit Europe 2023 a Parigi

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Enlit Europe 2023 — Trilliant, una società internazionale leader di soluzioni per infrastrutture di misurazione avanzata (AMI), smart grid, città intelligenti e IIoT, parteciperà a Enlit Europe in qualità di Silver Partner. La conferenza si terrà a Paris Expo Porte de Versailles in Francia dal 28 al 30 novembre, 2023.





Enlit Europe affronta ogni aspetto dell’agenda energetica e accoglie 15.000 professionisti dell’energia, 700 espositori e 500 relatori. La conferenza offre uno spazio ai leader del settore energetico, alle start-up, alle scaleup e agli imprenditori per conoscere le nuove tecnologie e accedere a nuove informazioni relative alla transizione energetica.

Contacts

Contatto con i media:

Tracey Mitchell



tracey.mitchell@trilliant.com

Cindy Watson/Anita Wong



StrategicAmpersand Inc.



TrilliantPR@stratamp.com