Riassunto: TriLink BioTechnologies® annuncia l’espansione delle capacità produttive in prossimità del completamento dell’impianto produttivo di mRNA

La struttura GMP semplificherà il processo di sviluppo dei principi farmacologici a base di mRNA; secondo le previsioni, darà il benvenuto ai clienti agli inizi del 2024

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–TriLink BioTechnologies (TriLink®), una società del gruppo Maravai LifeSciences (NASDAQ: MRVI) e fornitore globale di reagenti e servizi per le scienze della vita, ha annunciato l’espansione delle sue capacità di produzione di mRNA per servire gli sviluppatori di farmaci nelle fasi finali. La realizzazione del nuovo impianto cGMP di TriLink, da 32mila piedi quadri, consolida l’impegno dell’azienda per il progresso in questo settore, con il continuo aumento di terapie e vaccini basati su mRNA che passano alle fasi finali degli studi clinici.

TriLink offre affidabili servizi GMP ai clienti dall’inizio delle attività della sua prima fabbrica cGMP, nel 2015.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

