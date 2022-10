Riassunto: Triangle Communications e Mavenir annunciano l’implementazione della prima rete in base al programma “Rip and Replace” della FCC

Il programma della FCC è stato pensato per consentire la sostituzione di servizi e apparecchiature non sicure con infrastrutture di rete realizzate negli Stati Uniti

RICHARDSON, Texas e HAVRE, Montana–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, azienda che sviluppa software di rete per creare il futuro dei network mediante software nativo sul cloud eseguibile su qualsiasi cloud e trasformare il modo in cui il mondo è connesso, oggi ha annunciato l’attivazione di un Converged Packet Core completamente nativo sul cloud, un Open Radio Access Network (Open RAN) e unità radio a norma O-RAN (O-RU) per Triangle Communications, che permetteranno di erogare servizi perfezionati e sicuri per i residenti dello Stato del Montana.

“ Siamo molto lieti dell’attuazione di questa importante soluzione chiavi in mano completa, interamente consistente di componenti basati su interfacce O-RAN – Packet Core, RAN e O-RU – tutti aggiornabili a 5G”, commenta Pardeep Kohli, Ceo Mavenir.

