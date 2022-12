Riassunto: TreviPay rileva Apruve

Sulla scia di una crescita del 30% dall’inizio dell’anno, l’acquisizione di Apruve rafforza la posizione di TreviPay nel settore manifatturiero

OVERLAND PARK, Kansas–(BUSINESS WIRE)–TreviPay, leader nello sviluppo di soluzioni per la fatturazione e i pagamenti B2B globali, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo finalizzato all’acquisizione di Apruve, società che sviluppa l’omonima piattaforma per pagamenti. Apruve offre una suite affidabile di soluzioni per pagamenti per multinazionali che completerà e amplierà le attuali offerte tecnologiche “order-to-cash” (OTC) per la fatturazione ai commercianti e la presenza geografica delle attuali reti B2B di TreviPay, che nel 2022 ha riscontrato una domanda senza precedenti da parte di imprese di vendita e addetti agli acquisti presso multinazionali, che ha comportato una crescita organica del 30%; questa acquisizione pertanto ne agevola i piani di espansione delle offerte tecnologiche OTC e della rete di pagamenti B2B.

