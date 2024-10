Riassunto: TreviPay e Allianz Trade annunciano una partnership strategica intesa a migliorare le soluzioni B2B di gestione del rischio e sottoscrizione dei servizi

OVERLAND PARK, Kan.–(BUSINESS WIRE)–TreviPay, tra le più affidabili reti di pagamenti e fatturazione B2B, ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con Allianz Trade, leader mondiale nell’assicurazione dei crediti commerciali. Questa collaborazione offrirà la possibilità di integrare l’assicurazione del credito di Allianz Trade nella suite di soluzioni di TreviPay per i crediti commerciali e la fatturazione, fornendo alle aziende di tutto il mondo una migliore gestione del rischio e delle capacità di finanziamento.





Sfruttando i vantaggi offerti dall’assicurazione dei crediti commerciali, la partnership consentirà alle aziende di garantire le transazioni e di crescere con fiducia. Questa integrazione risulta particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese (PMI) che potrebbero non avere una vasta storia creditizia, ma che hanno il potenziale per una crescita significativa.

Contacts

Alissa Clayton



The Fletcher Group



647.390.9085



alissa@fletchergroupllc.com

Allianz Trade



Casey Pelfrey



571.213.4721



Casey.pelfrey@allianz-trade.com