Riassunto: Travelopia compie i passi successivi lungo il percorso dell’esperienza del cliente con Talkdesk

L’azienda specializzata in viaggi esclusivi sceglie una soluzione per centri di contatto cloud nativa per rendere l’esperienza del cliente tanto unica quanto le sue esperienze di viaggio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader mondiale nella gestione delle esperienze dei clienti per le aziende incentrate sul cliente, è stata scelta da Travelopia, il più grande portafoglio al mondo di marchi di viaggi esclusivi, quale fornitore di soluzioni per centri di contatto. Talkdesk ha fornito una soluzione flessibile e scalabile a questo pioniere del settore dei viaggi esclusivi tracciando una nuova rotta verso la tecnologia per centri di contatto in remoto per il suo portafoglio globale di marchi indipendenti.

Travelopia, un marchio di viaggi senza uguali al mondo, è all’avanguardia nel settore globale dei viaggi per quanti desiderano un’esperienza esclusiva.

