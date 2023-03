Riassunto: Tracer rileva Mad Power Technologies per supportare l’espansione delle proprie attività in Europa

L’acquisizione amplia l’assistenza clienti in tutta Europa e crea un centro d’eccellenza per l’IA e la scienza dei dati a Madera, in Portogallo

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Tracer, leader nella protezione e nel successo dei brand, oggi annuncia l’acquisizione di Mad Power Technologies, fornitore di servizi di IA e di apprendimento automatico specializzato nell’acquisizione e modellazione dei dati, nel data engineering e nelle analisi avanzate, oltre che nella distribuzione di applicazioni sul cloud. Mad Power Technologies, che ha sede a Madera, in Portogallo, sarà il centro d’eccellenza globale per le attività correlate all’intelligenza artificiale e alla scienza dei dati di Tracer, ne amplierà la presenza in Europa e ne velocizzerà l’assistenza clienti in tutto il continente.

