Riassunto: TP assegna un contratto a Schlumberger per la prima fase del progetto riguardante il giacimento di gas offshore Sakarya

Le soluzioni integrate accelereranno lo sviluppo della riserva di gas più grande della Turchia

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un importante contratto da Turkish Petroleum (TP) per la progettazione, approvvigionamento, costruzione e installazione (engineering, procurement, construction and installation, EPCI) di soluzioni di produzione end-to-end per il giacimento di gas Sakarya, la riserva di gas più grande della Turchia. Il contratto è stato assegnato a Schlumberger e Subsea 7, quali membri di un consorzio.

Trattasi di un progetto integrato di vasta portata che spazia dalle soluzioni di sottosuperficie alle soluzioni per la produzione onshore, tra cui completamento dei pozzi, sistemi di produzione sottomarini (subsea production system, SPS), ombelicali sottomarini, colonne montanti, linee di flusso (SURF) e un impianto di produzione iniziale (early production facility, EPF).

Schlumberger si occuperà del completamento dei pozzi, nonché della progettazione, della costruzione e dell’approvvigionamento per l’impianto di produzione iniziale con una capacità di flusso di gas di fino a 350 MMscfd.

