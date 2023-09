Riassunto: Tour mondiale di Boomi con la partecipazione di esperti di settore e leader lungimiranti prepara le imprese alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale

La prima tappa del tour sarà la Silicon Valley, con la presenza del rinomato autore ed esperto di intelligenza artificiale (IA) e innovazione dei processi Tom Davenport , con dirigenti di Lyft , Deloitte , Fortune Brands Innovations , Enovis , Lyell Immunopharma e altre ancora che parteciperanno allo scambio di casi di studio reali e discuteranno di come le aziende possono avvalersi dell’IA per accelerare la modernizzazione digitale

Farà il suo debutto Boomi AI, per dare ai partecipanti la possibilità di vedere di persona come la nuova offerta di Boomi connette applicazioni, dati, processi, persone e oggetti più velocemente di quanto sia stato possibile finora

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, azienda leader in ambito di automazione e connettività intelligente, ha annunciato in data odierna il Boomi World Tour, una serie unica di eventi esclusivi in presenza in cui clienti, potenziali clienti e partner di Boomi potranno sentire direttamente dalla dirigenza di Boomi, da esperti di settore e da menti lungimiranti come le imprese possono superare la complessità sincronizzando tutto, ovunque, grazie all’integrazione e all’automazione tramite l’intelligenza artificiale.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

Kristen Walker



Comunicazioni aziendali globali



kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320