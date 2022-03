Riassunto: TotalEnergies assegna a Schlumberger un contratto per la fornitura di servizi di ampia portata per Tilenga, un progetto di sviluppo di giacimenti petroliferi onshore in Uganda

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un contratto di ampia portata con TotalEnergies per la fornitura di servizi di trivellazione, completamento e produzione per Tilenga, il suo progetto di sviluppo di giacimenti petroliferi onshore in Uganda.

La portata del contratto include la fornitura di servizi di trivellazione direzionale, alto completamento, basso completamento, soluzioni di sollevamento artificiale e teste di pozzo per lo sviluppo di Tilenga che comprende sei giacimenti con un massimo di 426 pozzi e 31 impianti di trattamento.

“Tilenga è un progetto importante dal punto di vista strategico ai fini dell’accelerazione della crescita economica in Uganda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

