Riassunto: Topsoe accelera l’economia globale dell’idrogeno verde con il software AVEVA

AVEVA Process Simulation consente la crescita del mercato globale della produzione di idrogeno attraverso una progettazione più rapida ed efficiente delle celle con elettrolizzatore a ossidi solidi.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–AVEVA, leader mondiale nel software industriale, che promuove la trasformazione digitale e la sostenibilità, è stata scelta da Topsoe, leader nelle tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio, per accelerare lo sviluppo delle soluzioni di decarbonizzazione necessarie per la produzione di idrogeno verde e altri carburanti a zero emissioni. Topsoe utilizzerà AVEVA Process Simulation per modellare le sue celle elettrolizzatrici a ossido solido (SOEC) al fine di ottimizzarne la progettazione e sviluppare la strategia di controllo.





Per raggiungere gli obiettivi globali NetZero, è essenziale una rapida decarbonizzazione di tutte le industrie, ma non tutte possono essere facilmente elettrificate.

