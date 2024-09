Riassunto: Top executive del settore IP assume una posizione di leadership in Sisvel

LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–Jukka Nihtilä è entrato a far parte di Sisvel come responsabile per le attività di Business Development dell’azienda.









Precedentemente responsabile del reparto Business Development, Multimedia and New Segments presso Nokia Technologies, Nihtilä è ampiamente riconosciuto come una figura di spicco nel mercato globale delle transazioni brevettuali ed è stato recentemente nominato da IAM come uno dei principali strateghi IP del mondo.

Nihtilä lavorerà presso l’ufficio Sisvel di Barcellona con ampi poteri, per identificare nuove opportunità di business e potenziare quelle esistenti, assicurando al contempo che l’azienda possa sfruttare al meglio le conoscenze e le competenze del suo talentuoso team.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@sisvel.com