Riassunto: Tongxin Micro ha un grande successo al TRUSTECH, e svela la prima eSIM al mondo realizzata per sistemi Smart POS

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Il 28 novembre è stata inaugurata la fiera TRUSTECH 2023 a Parigi, in Francia. Tongxin Micro, un fornitore di semiconduttori leader nel settore, ha debuttato alla grande, presentando i suoi progressi tecnologici nel riconoscimento dell’identità, nelle telecomunicazioni e nei pagamenti finanziari.





Nel settore del riconoscimento dell’identità, Tongxin Micro offre le sue soluzioni di microchip dei documenti che rispettano le norme internazionali ICAO e vanta i migliori livelli di sicurezza al mondo, utilizzati in applicazioni come i passaporti degli operatori marittimi e passaporti ufficiali. Nelle telecomunicazioni, sono esposti una ricca gamma di prodotti e applicazioni terminali, tra cui SIM e SWP-SIM standard, chiavi per auto digitali basate su tecnologia SWP-SIM, e dispositivi indossabili dotati di eSIM.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tongxin Microelectronics Co., Ltd.



Steve Sun



sunhb01@tsinghuaic.com