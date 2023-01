Riassunto: Tofane Global rileva DIMOCO Messaging per potenziare i suoi servizi mobili iBASIS

Completa la sua settima acquisizione, alimentando la crescita del vivace mercato della messaggistica internazionale

Aumenta di circa il 20% la quota dei ricavi totali dei servizi mobili iBASIS

Offre accesso diretto agli operatori mobili e Over-The-Top in Europa centrale e al segmento dei mercati aziendali

in Europa centrale e al segmento dei mercati aziendali Sfrutta le sinergie nelle capacità e nelle conoscenze di messaggistica con i team di tutta la regione DACH* e dell’Europa centrale e orientale

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Tofane Global (TOFANE), il principale gruppo di soluzioni per le comunicazioni internazionali, annuncia oggi l’acquisizione di DIMOCO Messaging, importante aggregatore globale di SMS con sede in Liechtenstein e in Austria che gestisce circa due miliardi di messaggi all’anno.

La messaggistica o l’application-to-person (A2P) aziendale è cresciuta fino a diventare un mercato globale del valore stimato di 26 miliardi di dollari USA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

