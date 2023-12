Riassunto: Tigo Energy sfonda il tetto di 10 milioni di dispositivi MLPE installati

Ogni giorno, in più di 100 Paesi, i dispositivi Tigo TS4 MLPE controllano più di 1 GWh a livello di modulo per migliaia di impianti clienti, da kilowatt a megawatt, in 3,5 gigawatt di tutta la capacità solare distribuita.

CAMPBELL, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), un importante fornitore di accumulatori intelligenti di elettricità ed energia solare, oggi ha annunciato che un’azienda solare in Arizona ha installato e commissionato il dispositivo Tigo TS4 che ha a 10 milioni il numero di tali dispositivi installati. Una delle oltre 100.000 installazioni solari che utilizzano dispositivi della serie Tigo TS4, un impianto solare di un’azienda indipendente, Sunny Energy, con sede in Arizona, è oggi la sede del decimilionesimo TS4 installato.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Technica Communications



Cait Caviness



Email: tigoenergy@technica.inc