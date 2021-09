Riassunto: Tigo Energy presenterà nuove soluzioni per la gestione dei parchi solari e della sicurezza antincendio a Intersolar Europe

La piattaforma di monitoraggio Tigo Energy Intelligence e il modulo Tigo TS4-A-2F per l’arresto rapido delle installazioni commerciali saranno presentati a Intersolar Europe 2021.

MONTEVARCHI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., leader mondiale del settore dell’energia solare nel campo dell’elettronica di potenza flessibile a livello di modulo (Module Level Power Electronics, MLPE), ha confermato la presenza dell’azienda all’imminente fiera Intersolar Europe che si terrà a Monaco, in Germania. Rappresentanti di Tigo illustreranno l’intera famiglia di dispositivi Tigo TS4 Flex MLPE, tra cui il modello TS4-A-2F di recente introduzione e la piattaforma software Tigo Energy Intelligence. Insieme, questi due prodotti Tigo rappresentano la più avanzata e conveniente soluzione per l’arresto rapido dei progetti solari su larga scala.

Tigo Energy ha improntato l’innovazione nel campo dell’energia solare con la propria soluzione Tigo TS4 Flex MLPE offrendo ai clienti la libertà di scegliere caratteristiche e componenti delle proprie installazioni solari.

