Riassunto: Tigo Energy presenterà l’MLPE TS4-X da 800W per l’energia solare commerciale e industriale al KEY 2025

La presenza di Tigo al tradeshow offrirà anche una soluzione residenziale solar-plus-storage di facile installazione e fino al 40% di energia recuperata con l'ottimizzazione solare residenziale

MONTEVARCHI, Italia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo,” “Azienda”), un fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l'energia, presenterà le sue ultime novità per installatori di impianti fotovoltaici residenziali e Commercial and Industrial (C&I) al KEY – The Energy Transition Expo, che si terrà a Rimini dal. 5 al 7 marzo. I rappresentanti dell'Azienda esporranno il TS4-X, l'ultima generazione di elettronica di potenza flessibile a livello di modulo (Module Level Power Electronics, MLPE), progettata per la compatibilità con moduli fotovoltaici della massima potenza in commercio, compresi i modelli bifacciali di nuova generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Technica Communications

Lusi de Leon

Email: tigoenergy@technica.inc