Riassunto: Tigo Energy presenterà a Intersolar Europe un database da record sulla compatibilità degli invertitori

Il database centralizza tutte le informazioni tecniche e riguardanti la compatibilità ai fini dell’abbinamento dei prodotti Tigo con un numero di invertitori senza precedenti.

MONTEVARCHI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., il principale fornitore di elettronica di potenza flessibile a livello modulare (Flex Module Level Power Electronics, Flex MLPE), ha annunciato oggi che la società lancerà un database esaustivo e completamente ricercabile per la compatibilità degli invertitori con i prodotti Tigo TS4 in occasione di Intersolar Europe, in programma a Monaco (Germania) dall’11 al 13 maggio 2022. Rappresentanti di Tigo illustreranno inoltre l’intera famiglia di dispositivi Tigo TS4 Flex MLPE e mostreranno le funzionalità di gestione dei parchi solari della piattaforma software Tigo Energy Intelligence.





I prodotti Tigo Flex MLPE sono compatibili con diversi prestigiosi invertitori pienamente testati e certificati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Gilberto Lembo



Responsabile, Marketing europeo presso Tigo Energy



marketing@tigoenergy.com