Riassunto: Tigo Energy presenta una soluzione solare e di accumulo integrata per il mercato iberico a Genera, la fiera dell’energia e dell’ambiente

Tigo estende la disponibilità in Europa e porta in Spagna la Tigo Energy Intelligence (EI) Residential Solar Solution, per funzionalità residenziali solari e di accumulo integrate, veloci, flessibili e affidabili.

MONTEVARCHI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc. (“Tigo” o la “società”), fornitore leader di soluzioni solari e di accumulo energia intelligenti, presenterà e lancerà la Tigo EI Residential Solar Solution sul mercato iberico a Genera, la fiera dell’energia e dell’ambiente, in programma a Madrid il giorno mercoledì 22 febbraio 2023. Rappresentanti commerciali e tecnici di Tigo saranno presenti alla conferenza per incontrare i professionisti spagnoli del fotovoltaico e dimostrare le peculiarità del nuovo sistema Tigo integrato.

