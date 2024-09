Riassunto: Tigo Energy presenta soluzioni solari avanzate al Solar & Storage Live 2024 nel Regno Unito

La soluzione solare residenziale EI, TS4-X Flex MLPE, i programmi Green Glove e Loyalty di Tigo per gli installatori saranno i protagonisti al Solar & Storage Live di Birmingham

CAMPBELL, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Ad accompagnare l’impegno per ridurre le emissioni di anidride carbonica nel Regno Unito verso la crescita del solare, Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo”), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il solare e l’energia, ha annunciato oggi l’intera gamma di prodotti solari e di servizi per gli installatori che presenterà alla fiera Solar & Storage Live. Con una capacità solare del Regno Unito superiore a 16 GW nel 2024 e oltre l’80% di progetti solari nelle installazioni residenziali, Tigo offre una gamma completa di soluzioni solari per supportare gli installatori del Regno Unito in questa fase di rapida crescita, che comprendono:





EI Residential: La soluzione solare residenziale Tigo EI è un sistema solare e di accumulo tutto in uno, montato in fabbrica, che combina una maggiore produzione di energia con un accumulo efficiente e versatile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Technica Communications



Cait Caviness



E-mail: tigoenergy@technica.inc