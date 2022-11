Riassunto: Tigo Energy presenta la soluzione integrata di stoccaggio solar-plus per il mercato europeo

Con un’installazione pilota in Italia e un lancio in più fasi in paesi europei selezionati, la soluzione solare residenziale di Tigo Energy Intelligence (EI) verrà presentata alla fiera Key Energy organizzata in Italia.

MONTEVARCHI, Italia–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., fornitore leader del settore solare Flex MLPE (Module Level Power Electronics), presenterà la soluzione solare residenziale Tigo EI per il mercato europeo in occasione della fiera Key Energy che si terrà a Rimini, in Italia. Con implementazioni iniziali in Repubblica Ceca, Germania e Italia, la nuova piattaforma di stoccaggio solar-plus è stata pensata per garantire una progettazione, installazione e assistenza più rapide e semplici, offrendo agli installatori dell’UE maggiore flessibilità e una gestione energetica più efficiente.





